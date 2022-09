Nr. 1771

Gestern Nachmittag gegen 15.15 Uhr kam es an einer Bushaltestelle am U-Bahnhof Dahlem-Dorf zu einem tätlichen Angriff auf ein dreijähriges Kind. Nach ersten Erkenntnissen soll eine unbekannte Frau von ungefähr 50 bis 60 Jahren den kleinen Jungen unvermittelt mit einer Handtasche ins Gesicht geschlagen haben. Als die 38-jährige Mutter die Angreiferin zur Rede stellte, reagierte diese mit rassistischen Beleidigungen. Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten die Frau nicht mehr antreffen, sie soll mit dem Bus in Richtung Clayallee davongefahren sein. Das Kind wurde durch den Schlag nicht verletzt. Die Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.