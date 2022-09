Seniorin in Wohnung überfallen

Nr. 1743

Fünf unbekannt gebliebene Männer überfielen und beraubten gestern Mittag eine 80-Jährige im Märkischen Viertel. Nach derzeitigem Kenntnisstand klingelte ein Mann, der vorgab, ein Paketbote zu sein, gegen 12.30 Uhr an der Wohnungstür der Seniorin, die in einem Mehrfamilienhaus in der Tiefenseer Straße wohnt. Nachdem die Dame ihm die Tür geöffnet hatte, drang der Unbekannte, gemeinsam mit vier weiteren, plötzlich auftauchenden Männern, in die Wohnung ein, brachte die 80-Jährige zu Boden und fesselte sie. Im Anschluss durchwühlten die Tatverdächtigen das Hab und Gut der Frau, bedrohten sie verbal und entwendeten neben Geld auch persönliche Gegenstände. Nachdem die Räuber geflüchtet waren, alarmierte die Beraubte, welche sich selbst aus der Fesselung befreien konnte, die Polizei. In der Wohnung angekommen, kümmerten sich die Einsatzkräfte um die leicht verletzte Dame, beruhigten sie und riefen vorsorglich einen Rettungswagen. Dessen Besatzung übernahm die weitere Versorgung, während in der Wohnung die Tatortarbeit begann. Die Auswertung der Spuren, die dabei gesichert wurden, ist nun Teil der noch andauernden Ermittlungen der Kriminalpolizei.