Streit endet mit Messerstich

Nr. 1737

Bei einer Auseinandersetzung in Gesundbrunnen wurde gestern Nachmittag ein Mann mit einem Messer verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen geriet der 21-Jährige gegen 17.45 Uhr mit einer ungefähr zehnköpfigen Männergruppe im Volkspark Humboldthain aneinander. Nach den anfänglich noch verbalen Streitigkeiten zog ein Mann aus der Gruppe ein Messer und attackierte den 21-Jährigen. Der Angegriffene stürzte daraufhin und wurde am Boden liegend weiter mit Tritten und Schlägen von der Gruppe angegangen. Er wurde bei dem Messerangriff am Kopf und am Rumpf verletzt. Die Angreifer flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, welches ihn zur stationären Behandlung aufnahm. Die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) hat die Ermittlungen übernommen.