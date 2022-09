Nr. 1733

Gestern Abend stießen in Tiergarten bei einem Verkehrsunfall eine Radfahrerin und ein Radfahrer zusammen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 77-Jährige kurz nach 22 Uhr die Genthiner Straße in Richtung Kurfürstenstraße, als ein weiterer Radfahrer vom Gehweg auf die Fahrbahn fuhr und dort mit der Frau kollidierte. Im Zuge des Zusammenstoßes verlor die Radfahrerin die Kontrolle über ihr Fahrrad, stürzte auf die Straße und erlitt schwere Beinverletzungen. Der Radfahrer entfernte sich anschließend unerkannt in unbekannte Richtung. Der alarmierte Rettungsdienst brachte die schwerverletzte Frau in ein Krankenhaus, in welchem sie stationär aufgenommen wurde. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.