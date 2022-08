Nr. 1692

In Prenzlauer Berg soll heute Vormittag ein unbekannt gebliebener Mann eine Frau während der Fahrt in einer Straßenbahn beleidigt haben. Nach Angaben der 35-jährigen bestieg sie gegen 9.30 Uhr am U-Bahnhof Eberswalder Straße die Tram der Linie M10 in Richtung Nordbahnhof, als ein mitfahrender Mann ihr bedrohlich nahegekommen sei und sie mit rassistischen Äußerungen beleidigt haben soll. Erst als die 35-Jährige ihr Mobiltelefon in die Hand nahm und angekündigt habe, sie werde die Polizei rufen, soll sich der Unbekannte zu einer anderen Tür der Bahn begeben haben, um an der nächsten Haltestelle auszusteigen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes übernommen.