Nr. 1646

In der vergangenen Nacht wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in Charlottenburg alarmiert. Gegen 0.30 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter eines Parteibüros in der Windscheidstraße eine brennende Holzbank vor dem Büro. Die Flammen hatten bereits die hölzernen Fensterrahmen des Schaufensters angegriffen. Gemeinsam mit einem Passanten begann der Mitarbeiter mittels eines Feuerlöschers den Brand zu löschen, der durch die eintreffenden Brandbekämpfer abschließend nachgelöscht wurde. Verletzt wurde niemand. Auf Baustellenabsicherungen in der Nähe des Wahlkreisbüros stellte der Parteimitarbeiter zudem Farbschmierereien fest. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung und der Sachbeschädigung dauern an und wurden vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.