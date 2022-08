Nr. 1639

Ein kleiner Junge wurde gestern Abend in Alt-Treptow bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den ersten Ermittlungen und Angaben von Zeugen befuhr ein 26-Jähriger mit seinem Rad gegen 18.30 Uhr den Fahrradweg der Puschkinallee in Richtung Neue Krugallee, als der Fünfjährige in Höhe des Eingangs zum Sowjetischen Ehrenmal auf den Radweg lief. Der Radfahrer stieß mit dem Kind zusammen und beide stürzten. Hierdurch erlitt der Junge eine Fraktur in einem Bein und wurde durch alarmierte Rettungskräfte im Beisein seiner Mutter in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Radfahrer verletzte sich leicht an einer Hand und wollte sich gegebenenfalls selbst in ärztliche Behandlung begeben.