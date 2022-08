Frau in Krankenhaus getötet – Patientin festgenommen

Nr. 1636

Wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts wurde die Polizei Berlin bereits am 11. August 2022 in ein Neuköllner Krankenhaus gerufen. Gegen 8.45 Uhr fand eine Mitarbeitende der psychiatrischen Abteilung der Klinik in der Rudower Straße eine Patientin leblos in dem von ihr genutzten Zimmer. Eine unmittelbar eingeleitete Reanimation der 58-jährigen Frau verlief erfolglos.

Aufgrund der Auffindesituation der Leblosen hat die 3. Mordkommission beim Landeskriminalamt gemeinsam mit der Staatanwaltschaft Berlin umgehend die Ermittlungen aufgenommen. Diese führten letztlich zur Festnahme einer 38-jährigen, ebenfalls in der psychiatrischen Abteilung des Krankenhauses in Behandlung befindlichen Patientin. Die Frau wurde festgenommen. Ein Unterbringungsbefehl wurde erlassen. Die Beschuldigte wurde im Krankenhaus des Maßregelvollzugs untergebracht.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.