Scooterfahrer schwer verletzt

Nr. 1627

In Britz wurde gestern Abend bei einem Verkehrsunfall ein Jugendlicher schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Angaben von Zeugen fuhr der 16-Jährige mit einem E-Scooter vermutlich bei Rot gegen 21 Uhr auf der Parchimer Allee in den Kreuzungsbereich mit der Buschkrugallee ein und stieß mit dem Smart einer 25-jährigen Fahrerin zusammen. Die Autofahrerin war auf der Buschkrugallee von der Rudower Straße kommend in Richtung Blaschkoallee unterwegs. Durch den Aufprall und den Sturz wurde der Jugendlichen am Kopf und am Arm verletzt und wurde durch alarmierte Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Smart-Fahrerin erlitt einen Schock und wurde vor Ort ambulant behandelt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und werden durch ein Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen.