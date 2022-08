Nr. 1625

Unbekannte beschädigten im Ortsteil Niederschöneweide diverse Fahrzeuge. Ein Betroffener rief die Polizei bereits am 11. August 2022 gegen 11.30 Uhr in die Köllnische Straße, nachdem er auf der Motorhaube seines Fahrzeugs sowie an zwei weiteren geparkten Wagen jeweils ein eingeritztes Hakenkreuz festgestellt hatte. Am Abend desselben Tages, gegen 20.45 Uhr, wurde der Polizei Berlin ein weiteres beschädigtes Fahrzeug, welches in der Rudower Straße abgestellt war, zur Anzeige gebracht. Bis gestern Abend, 21 Uhr, wurden der Polizei Berlin weitere 77 Fahrzeuge, die in Niederschöneweide geparkt und auf die beschriebene Weise beschädigt wurden, bekannt gegeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.