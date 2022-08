Mann rassistisch beleidigt und geschlagen

Nr. 1594

In Wedding nahmen Einsatzkräfte der Polizei Berlin gestern Nachmittag einen Mann fest, der zuvor einen anderen Mann beleidigt und ihn geschlagen sowie einen Zeugen bedroht haben soll.

Gegen 13 Uhr alarmierte der Zeuge die Polizei in die Luxemburger Straße, nachdem er mitbekommen hatte, wie ein 43-Jähriger einen 26-Jährigen rassistisch beleidigte. Spätere Ermittlungen ergaben, dass der Aggressor den jüngeren Mann zunächst unvermittelt auf den Rücken geschlagen haben soll. Die Beleidigungen hatte der 26-Jährige aufgrund fehlender Deutschkenntnisse nicht verstanden. Der aggressive Mann soll seinem jüngeren Gegenüber zudem ins Gesicht geschlagen haben, der 26-Jährige erlitt eine Platzwunde am Mund. Dem Zeugen soll der Aggressor damit gedroht haben, ihn ebenfalls zu schlagen, wenn er sich nicht raushalten würde. Alarmierte Polizeikräfte nahmen den 43-Jährigen, der zwischenzeitlich geflüchtet war, in der Nähe fest. Eine Atemalkoholmessung bei ihm verlief negativ. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ermittelt. Die Ermittlungen werden beim Polizeilichen Staatsschutz beim Landeskriminalamt geführt. Der verletzte 26-Jährige wurde vor Ort von Rettungskräften der Feuerwehr behandelt.