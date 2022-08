Nr. 1561

In Kreuzberg brannte in der vergangenen Nacht ein Motorrad. Zwei Anwohnerinnen der Urbanstraße bemerkten gegen 2.20 Uhr Flammen an der auf dem Gehweg abgestellten BMW-Maschine, die mit einer Plane abgedeckt war, und riefen die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten das brennende Fahrzeug, das stark beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung dauern an und wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.