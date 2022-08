Auseinandersetzung endet mit Stichverletzungen – Festnahme

Nr. 1550

Durch einen unbekannt gebliebenen Zeugen auf die Situation aufmerksam gemacht, erhielten Kräfte der Brennpunkt- und Präsenzeinheit der Polizeidirektion 5 (City) gestern Mittag in Kreuzberg Kenntnis über eine Auseinandersetzung in einem Schnellimbiss. Gegen 12.20 Uhr bestreiften die drei Polizisten den Bereich des Neuen Kreuzberger Zentrums, als ihnen der Unbekannte aufgeregt von den Streitigkeiten in der Adalbertstraße berichtete. Am Tatort trafen die Beamten dann auf den Tatverdächtigen und dessen schwerverletzten Kontrahenten und nahmen erstgenannten Mann widerstandslos fest. Der durch mehrere Stiche Verletzte hingegen wurde von Rettungskräften noch im Imbiss erstversorgt und anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen – insbesondere zu den Hintergründen der gefährlichen Körperverletzung – führt ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City). Sie dauern an.