Seniorin vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Sie wird wie folgt beschrieben:

augenscheinlich 75-80 Jahre alt

ca. 160 cm – 165 cm groß

schlanke Statur

kurze graue Haare

blaugraue Augen

Hinsichtlich ihrer Bekleidung sind keine Informationen bekannt, jedoch soll sie einen großen Stofftieraffen mit sich führen. Die bisherigen Ermittlungen verliefen ohne Erfolg.

Nun fragt die Kriminalpolizei:

Wer hat Frau Zimmermann seit dem Abend des 31.07.2022 gesehen?

Wer kann Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Hinweise richten Sie bitte an die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion 1 (Nord), Am Nordgraben 7, in 13437 Berlin-Wittenau unter den Telefonnummern (030) 4664 173400 (zur Bürodienstzeit) und (030) 4664 171100 (außerhalb der Bürodienstzeit), per E-Mail an dir1k34@polizei.berlin.de oder an jede andere Polizeidienststelle.