Bei Auseinandersetzung verletzt

Nr. 1543

Bei einer Auseinandersetzung gestern Abend in Neukölln wurde ein Mann verletzt. Dem bisherigen Erkenntnisstand nach kam es gegen 21.25 Uhr auf einer Zwischenebene des U-Bahnhofs Neukölln zwischen zwei wohnungslosen Männern zu einem Streit. Der ältere der beiden, ein 26-Jähriger, soll seinen Kontrahenten währenddessen mit einem abgebrochenen Flaschenhals im Gesicht verletzt haben. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Angegriffenen, einen 23-Jährigen, zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, während Polizeieinsatzkräfte den Angreifer festnahmen. Er wurde anschließend der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) überstellt. Die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt und den Hintergründen der Tat dauern an.