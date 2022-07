Brandstiftung auf Firmengelände

Nr. 1529

Auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers brannten heute früh mehrere Fahrzeuge. Gegen 5.30 Uhr bemerkten Anwohner und vorbeifahrende Autofahrer in der Straße Alt-Buckow auf einem Firmengelände Flammen an mehreren dort abgestellten Autos und alarmierten die Feuerwehr und die Polizei. Die Brandbekämpfer löschten die Brände, konnten jedoch nicht verhindern, dass zwei Pritschenwagen und ein BMW durch das Feuer vollständig zerstört wurden. Ein weiterer Kleintransporter und ein angrenzendes Verkaufsgebäude wurden durch Hitzeeinwirkung zudem beschädigt. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen. Die Straße Alt-Buckow war in Höhe des Brandortes bis 6.30 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.