Nr. 1491

Mit der Veröffentlichung von Bildern und Videomaterial bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Identifizierung zweier Tatverdächtiger. Die beiden Männer brachen am Donnerstag, den 16. Dezember 2021, in der Zeit von 17 bis 23 Uhr in die Räumlichkeiten eines Pharma-Unternehmens an der Potsdamer Straße in Schöneberg ein. Bei dem Einbruch erbeuteten die bisher Unbekannten zahlreiche technische Geräte und verursachten damit einen hohen Schaden.