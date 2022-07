Nr. 1452

Ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes beim Landeskriminalamt wendet sich mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, dem 15. auf den 16. Juli 2022, beschmierten unbekannt gebliebene Personen in der Stargarder Straße in Prenzlauer Berg zwischen 20 und 9 Uhr den Schaukasten der Gethsemanekirche sowie mehrere von der Kirche ausgehängte politische Plakate und beschädigten die Gegenstände.

Wer hat die Sachbeschädigung beobachtet und kann Hinweise zu den Tatverdächtigen geben?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zu der Tat geben?

Hinweise nimmt an das Fachkommissariat am Bayernring 44 in 12101 Berlin-Tempelhof unter der Rufnummer (030) 4664-953311 oder per E-Mail oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.