Fahrrad auf Boot geworfen

Nr. 1438

Eine Frau wurde gestern Nachmittag in ihrem Boot von einem geworfenen Fahrrad getroffen und schwer verletzt. Die 60-Jährige befand sich kurz nach 13 Uhr mit ihrem Sportboot in der Unterschleuse des Landwehrkanals in Tiergarten, als plötzlich das Fahrrad von der Schleusenbrücke auf sie herabfiel. Dabei erlitt sie eine Kopfplatzwunde sowie eine Prellung am Bein und mehrere Schürfwunden. Die Besatzung eines Polizeibootes, welches sich ebenfalls in der Schleusung befand, leistete sofort Erste Hilfe und versorgte die Verletzte. Währenddessen machte ein Zeuge auf einen Mann aufmerksam, der sich von der Brücke entfernte und bei dem es sich um den Verdächtigen handeln sollte. Die Einsatzkräfte eilten dem 44-Jährigen nach und nahmen ihn fest. Er kam zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam und konnte diesen nach den polizeilichen Maßnahmen verlassen. Er muss sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Die 60-Jährige kam zur weiteren Behandlung in eine Klinik.