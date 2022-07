Straftäter wiedererkannt – Festnahme

Nr. 1432

Polizeieinsatzkräfte nahmen heute früh in Friedrichshain einen mutmaßlichen Räuber fest. Ein 30-Jähriger rief die Polizei gegen 3 Uhr zur Tamara-Danz-Straße, nachdem er einen Mann als Tatverdächtigen eines Raubes vom 9. Juli 2022 wiedererkannt hatte. Einsatzkräfte der Brennpunkt- und Präsenzeinheit nahmen den 17-Jährigen fest und überstellten ihn später der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City). Dem jungen Mann wird vorgeworfen, den 30-Jährigen am 9. Juli 2022 gegen 1 Uhr an der Tramhaltestelle Revaler Straße mit einem Messer bedroht zu haben, während zwei Komplizen ihn durchsuchten. Bevor das Trio mit einem Mobiltelefon und Geld flüchtete, soll es den Mann geschlagen und getreten haben. Der 30-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.