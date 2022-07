Festnahme nach Einbrüchen in Seniorenheim

Nr. 1414

Gemeinsame Meldung Staatsanwaltschaft und Polizei Berlin

In Pankow nahmen Polizeieinsatzkräfte am vergangenen Dienstag einen mutmaßlichen Einbrecher fest. Der 31-Jährige soll am 21. Juni 2022 in einem Seniorenheim einen Generalschlüssel gestohlen und sich damit an unterschiedlichen Tagen Zugang zu insgesamt sechs Wohnungen der Einrichtung in der Baumbachstraße verschafft haben. Die Festnahme des Mannes gelang Zivilkräften am 12. Juli 2022. Während sie Nachermittlungen durchführten, wurden sie auf den Flüchtenden aufmerksam, eilten ihm hinterher und nahmen ihn schließlich an der Kreuzung Thulestraße Ecke Kurzestraße fest. Später stellte sich heraus, dass der 31-Jährige zuvor in eine Wohnung des Seniorenheims eingebrochen war.

Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Mannes in Prenzlauer Berg fanden die Einsatzkräfte diverse Beweismittel, unter anderem Schmuck, Uhren, Geld und ein Mobiltelefon. Aufgrund der Anordnung der Staatsanwaltschaft zu weiterführenden Ermittlungen konnten Teile der beschlagnahmten Gegenstände einzelnen Taten der Einbruchserie zugeordnet werden. Der Festgenommene wurde heute einem Richter vorgeführt, der auf Antrag des Staatsanwalts einen Haftbefehl gegen den Mann erließ. Die weiteren Ermittlungen dauern an.