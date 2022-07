Nr. 1346

In der vergangenen Nacht brannte in Wannsee ein Auto. Ein Passant bemerkte das brennende Fahrzeug gegen 3.50 Uhr in der Straße Am Großen Wannsee und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Der Wagen brannte im vorderen Bereich fast vollständig aus. Verletzt wurde niemand und ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt der Polizei Berlin hat die weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen.