Kind von Auto angefahren

Nr. 1333

Gestern Nachmittag wurde ein Vierjähriger bei einem Verkehrsunfall in Oberschöneweide verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 73-jährige Autofahrerin gegen 21.15 Uhr die Firlstraße in Richtung Griechische Allee, als das Kind zwischen den am Fahrbahnrand geparkten Autos auftauchte und sie es mit ihrem Auto erfasste. In Folge der Kollision stürzte der Junge und klagte im Anschluss über Schmerzen am Oberkörper. Vor diesem Hintergrund wurde er durch die Besatzung eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die 74-Jährige, die sichtlich unter dem Eindruck des Geschehenen stand, lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.