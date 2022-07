Schwerverletzte Fußgängerin

Nr. 1331

Mit schweren Kopfverletzungen wurde eine Passantin bereits gestern Mittag nach einem Verkehrsunfall in Baumschulenweg in ein Krankenhaus gebracht. Nach Zeugenaussagen überquerte die 50-Jährige gegen 13.45 Uhr die Fahrbahn der Baumschulenstraße aus Richtung Stormstraße kommend und wurde dabei von einem 88-jährigen Autofahrer erfasst. Dieser bog zum selben Zeitpunkt von der Glanzstraße kommend nach links in die Baumschulenstraße ein. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 50-Jährige auf die Motorhaube des Fahrzeugs aufgeladen und stürzte dann zu Boden. Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus, in dem sie stationär verblieb. Die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen. Sie dauern an.