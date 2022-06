Nr. 1305

Gestern Nachmittag wurden Feuerwehr und Polizei nach Köpenick zu einer Wohnung alarmiert. Gegen 14.10 Uhr betrat eine 54 Jahre alte Frau die Wohnung ihres Bekannten, die sich in einem Mehrfamilienhaus in der Oberspreestraße befindet, und fand den 60-Jährigen mit schweren Kopfverletzungen vor. Die Rettungskräfte brachten den Mieter in ein Krankenhaus, wo er auf einer Intensivstation aufgenommen wurde. Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts hat die 5. Mordkommission des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen. Sie dauern an.