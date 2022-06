Auto fährt in Gegenverkehr – ein Schwerverletzter

Nr. 1295

Gestern Mittag sind in Gesundbrunnen ein Autofahrer und ein Motorradfahrer zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 20-jähriger Motorradfahrer gegen 14 Uhr die Heinz-Galinski-Straße in Richtung Osloer Straße, als plötzlich ein entgegenkommender Autofahrer, welcher auf der Heinz-Galinski-Straße in Richtung Schulstraße unterwegs war, von seiner Fahrspur abgekommen sein soll. Aus bisher unbekannten Gründen soll der 59-jährige Mann mit seinem Auto in den Gegenverkehr gefahren sein und kollidierte in der Folge frontal mit dem Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß erlitt der 20-Jährige schwere Kopfverletzungen und wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer verletzte sich nicht. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 (Nord) übernimmt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.