Nr. 1282

In der vergangenen Nacht brannten in Wilhelmstadt zwei Autos. Nach bisherigem Kenntnisstand bemerkte ein Zeuge gegen 19.10 Uhr in der Gruberzeile die beiden in Flammen stehenden, geparkten Fahrzeuge und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt der Polizei Berlin hat die weiteren Ermittlungen wegen der beiden Brandstiftungen übernommen.