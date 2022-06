Frauen angegriffen und belästigt – Festnahme

Nr. 1236

Polizeieinsatzkräfte nahmen gestern Mittag einen Mann in Friedrichshain fest, der mehrere Frauen sowie einen Radfahrer angegriffen haben soll. Nach bisherigem Kenntnisstand soll der 29-Jährige gegen 13.45 Uhr zunächst einer Frau auf dem Boxhagener Platz an die Beine uriniert haben. Einer anderen Frau soll er dann etwas später in der Gärtnerstraße an die Brust gefasst und ihr in den Bauch getreten haben. Mehrere Zeugen beobachteten die Taten, so auch zwei weitere Aktionen an der Gärtnerstraße Ecke Grünbergerstraße, bei denen der Tatverdächtige auf eine größere Gruppe zugegangen sein und zwei Frauen in den Nacken und auf den Hinterkopf geschlagen haben soll. Kurz davor, so berichtete ein weiterer Zeuge, soll er einen Radfahrer eines Lieferdienstes vom Fahrrad geschlagen haben, so dass dieser zu Boden stürzte. Der Radfahrer als auch die beiden Frauen aus der Gruppe setzten anschließend ihren Weg fort und blieben bisher unbekannt. Alarmierte Polizeieinsatzkräfte nahmen den 29-jährigen Mann in der Gärtnerstraße Ecke Boxhagener Straße fest. Der Mann leistete bei der Festnahme Widerstand, musste zu Boden gebracht werden und erlitt dabei eine Kopfplatzwunde, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt wurde. Wegen seines mehr als auffälligen Verhaltens wurde er zwecks Unterbringung in einer Klinik einem Arzt vorgestellt, der ihn dort auch einwies. Da der Verdacht bestand, dass der Festgenommene Drogen und Alkohol konsumiert hatte, erfolgte dort zudem noch eine Blutentnahme. Die ersten beiden betroffenen Frauen standen deutlich unter dem Eindruck der Geschehnisse, mussten zunächst aber ärztlich nicht behandelt werden.