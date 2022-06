Fahrzeug beim Verriegeln geöffnet

Nr. 1225

Das Verschließen eines Fahrzeuges mit einer Funkfernbedienung nutzten gestern Nachmittag zwei mutmaßliche Langfinger in Charlottenburg. Eine 46-Jährige verließ gegen 16.40 Uhr ihr eben in der Knesebeckstraße geparktes Auto und verriegelte über ein Funksignal die Türen. Dabei bemerkte sie jedoch nicht, dass ein Mann noch rasch die hintere Beifahrertür geöffnet hatte und in das Wageninnere gelangt war. Sein Komplize folgte und beobachtete währenddessen die ahnungslose Autofahrerin. Zivilfahnder, welche den Vorgang mitbekommen hatten, nahmen die beiden 31 und 28 Jahre alten Männer fest. Die beiden, die in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügen, wurden der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) überstellt, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat.