Duo nach Diebstahl festgenommen

Nr. 1208

Gestern Abend nahmen Polizeieinsatzkräfte in Halensee zwei Männer im Alter von 23 und 47 Jahren fest, die offensichtlich versucht hatten, Gegenstände aus einem Auto zu stehlen. Gegen 19 Uhr wurden Einsatzkräfte auf einem Parkplatz eines Baumarktes am Kurfürstendamm, auf ein sich auffällig verhaltenes Duo aufmerksam. Nachdem eine Autofahrerin ihr Fahrzeug geparkt hatte und sich in Richtung Baumarkt entfernte, konnte beobachtet werden, wie der jüngere der beiden Männer das mutmaßliche Fluchtfahrzeug verließ und sich dem geparkten Auto näherte. Nach bisherigem Kenntnisstand verschaffte sich der mutmaßliche Dieb mittels Abfangen des Signals durch einen Störsender Zugang zu dem Auto. Als die beiden Tatverdächtigen die Polizeibeamten bemerkten, ergriffen sie die Flucht. Folglich versperrten die Einsatzkräfte den Männern den Fluchtweg und nahmen diese fest. Hierbei äußerte der ältere der beiden Männer gesundheitliche Beschwerden, woraufhin er zur ambulanten Behandlung vorerst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Durchsuchung des durch die Tatverdächtigen genutzten Fahrzeuges, führte zum Auffinden einer als gestohlen gemeldeten Uhr. Diese soll kurz zuvor aus einem Auto, welches auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Paulsternstraße im Ortsteil Siemensstadt abgestellt war, entwendet worden sein. Die Beweismittel und auch das Fahrzeug der Tatverdächtigen wurden von den Polizeikräften beschlagnahmt. Die beiden Festgenommenen kamen in einen Polizeigewahrsam, aus dem sie nach Abschluss der erkennungsdienstlichen Maßnahmen einem Fachkommissariat der Direktion 2 (West) überstellt wurden. Sie sollen noch heute einem Haftrichter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden.