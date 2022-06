Mann bei Alleinunfall schwer verletzt

Nr. 1186

In der vergangenen Nacht erlitt ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Britz schwere Verletzungen. Bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen nach befuhr ein 36-jähriger Mann gegen 1.50 Uhr mit seinem Auto den Buckower Damm in Richtung Karl-Marx-Straße, als er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit auf dem Gehweg stehenden Glascontainern kollidiert sein soll. In der Folge soll sich das Fahrzeug um 90 Grad auf die Seite gedreht haben und mit zwei weiteren geparkten Fahrzeugen zusammengestoßen sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Mann mit Kopf- sowie Schnittverletzungen zu stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Buckower Damm war zwischen 2.10 Uhr und 3.20 Uhr in Richtung Karl-Marx-Straße voll gesperrt, wovon auch die Buslinie M44 betroffen war. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zum Unfall führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte.