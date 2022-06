Mutmaßlicher Sexualstraftäter mit Bildern gesucht

Nr. 1204

Mit der Veröffentlichung mehrerer Bilder bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann, dem vorgeworfen wird, am 5. August 2021, in einem Bus der Linie 124, sexuelle Handlungen an einem Kind vorgenommen zu haben.

Wer kennt den abgebildeten Mann?

Wer kann Angaben zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder dem Tatverdächtigen machen?

Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler des Landeskriminalamts der Polizei Berlin in der Keithstraße 30, 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664 – 913555, per E-Mail oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.