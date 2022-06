Nr. 1156

Gestern Vormittag wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Tiergarten schwer verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge öffnete ein 40 Jahre alter Mann die Fahrertür seines am rechten Fahrbahnrand der Nebenfahrbahn der Klingelhöferstraße abgestellten Wagens. Ein 41-Jähriger, der mit seinem Fahrrad von der Von-der-Heydt-Straße aus kommend in Richtung Köbisstraße unterwegs war, prallte daraufhin gegen die geöffnete Tür, stürzte in Folge der Kollision zu Boden und erlitt schwere Verletzungen am Kopf, die in einem Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) führt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.