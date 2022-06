Millionenschwerer Drogenfund

Nr. 1154

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Über 33 Kilogramm Heroin mit einem geschätzten Verkaufswert von mehreren Millionen Euro fanden Einsatzkräfte des Landeskriminalamts Berlin gestern früh bei einer Durchsuchung in Alt-Treptow – einer der größten Heroinfunde der letzten Jahre in Berlin. Gegen 6 Uhr vollstreckten die Beamtinnen und Beamten in der Harzer Straße in einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Berlin einen Durchsuchungsbeschluss. Da sich in der Wohnung mehrere scharfe Schusswaffen befinden sollten, war auch das Spezialeinsatzkommando im Einsatz.

Die Einsatzkräfte drangen gewaltsam in die Wohnung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses ein und fanden dort und im Keller das Heroin sowie rund 150 Gramm Kokain und sechs scharfe Schusswaffen. In der Wohnung nahmen sie einen 33 Jahre alten Mann, der sich illegal in Berlin aufhielt, fest. Noch gestern erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Berlin ein Richter einen Haftbefehl gegen ihn. Die weiteren Ermittlungen dauern an.