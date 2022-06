10-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Nr. 1151

Gestern Nachmittag wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall in Schöneberg schwer verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge stieg der Junge gegen 17.20 Uhr am Vorarlberger Damm aus einem in zweiter Reihe haltendenden Fahrzeug aus. Anschließend überquerte das Kind vor dem noch stehenden Pkw die Fahrbahn, wobei es von dem Wagen eines 33-Jährigen erfasst wurde, der den Vorarlberger Damm vom Riemenschneiderweg kommend in Richtung Priesterweg befuhr. Der Zehnjährige stürzte in Folge des Zusammenstoßes zu Boden und wurde schwer am Kopf verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Für die Verkehrsunfallaufnahme war der Vorarlberger Damm für rund drei Stunden komplett gesperrt. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).