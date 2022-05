Nr. 1135

Gestern Nachmittag ging in Staaken eine Laube in Flammen auf. Gegen 15 Uhr bemerkten Zeugen Qualm und Brandgeruch aus einer Gartenlaube am Weinmeisterhornweg und alarmierten die Feuerwehr. Die eingetroffenen Brandbekämpfer löschten die mittlerweile hochaufgeschlagenen Flammen, die die Laube jedoch schon erheblich beschädigt hatten. Personen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt wegen des Verdachtes der Brandstiftung.