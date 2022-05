Bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt – Festnahme

Nr. 1114

In Kreuzberg nahmen Polizeieinsatzkräfte gestern Abend einen Mann nach einer gefährlichen Körperverletzung fest. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der 28-Jährige gegen 19.20 Uhr im Görlitzer Park mit einem ebenfalls wohnungslosen, 48 Jahre alten Mann in Streit geraten sein. Der Jüngere der beiden soll infolgedessen mit einem Messer in das Gesäß seines Kontrahenten gestochen haben. Aufmerksame Zeugen alarmierten Rettungskräfte, die den Mann zur Behandlung seiner erlittenen Stichverletzung in ein Krankenhaus brachten, welches er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. Polizeieinsatzkräfte nahmen den mutmaßlichen Täter fest und beschlagnahmten ein Messer und eine Holzlatte, welche der junge Mann bei sich führte. Anschließend brachten sie ihn in einen Polizeigewahrsam und übergaben ihn der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City), welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zum Sachverhalt und den Hintergründen der Tat führt.