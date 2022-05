Langfinger beklaut Rentnerin – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1099

Mit Veröffentlichung von Überwachungsbildern bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Identifizierung eines Tatverdächtigen nach räuberischem Diebstahl. Der abgebildete Mann steht im Verdacht, am 20. August 2021, gegen 7.30 Uhr, in einem Kiosk in der Reichsstraße die Geldbörse einer damals 67-jährigen Rentnerin aus ihrer auf dem Verkaufstresen abgestellten Handtasche gegriffen und die ihn verfolgende Geschädigte im Eingangsbereich des Kiosks beiseite geschubst zu haben. Noch am selben Tag erfolgten Bargeldabhebungen mit der aus der Geldbörse stammenden Bankkarte. Der Gesamtwert des Schadens nebst Bargeld aus der Geldbörse beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt den abgebildeten Mann?

Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Wer hat zum fraglichen Zeitpunkt auffällige Beobachtungen gemacht?

Hinweise richten Sie bitte an das zuständige Raubkommissariat der Polizeidirektion 2, in der Perleberger Str. 61a, 10559 Berlin, unter den Telefonnummern (030) 4664 273113 und (030) 4664 271100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) sowie jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache.