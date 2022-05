Radfahrer und Begleiterin verletzt

Nr. 1076

Bei einem Verkehrsunfall in Neukölln wurden in der vergangenen Nacht ein Radfahrer und seine Freundin verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen soll der 35-Jährige mit seiner 33-jährigen Freundin auf dem Gepäckträger die Flughafenstraße gegen 23 Uhr von der Hermannstraße kommend in Richtung Karl-Marx-Straße befahren haben. Als ein 20-jähriger Fahrer eines Toyota rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt eines Parkplatzes gefahren sein soll, stieß dieser mit dem Fahrrad zusammen und das Paar stürzte. Der Radfahrer und seine Sozia erlitten Verletzungen an den Beinen und am Rumpf und wurden durch alarmierte Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht. Der 35-Jährige konnte nach ambulanter Behandlung der Verletzungen die Klinik wieder verlassen, seine Freundin wurde stationär aufgenommen.