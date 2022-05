Steinwürfe auf Autobahn

Nr. 1072

Die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) hat gestern Abend in Tegel die Ermittlungen zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr übernommen. Gegen 19.50 Uhr meldeten Autofahrerinnen und -fahrer, die die BAB 111 in Fahrtrichtung Süd befuhren, dass sich mehrere Personen oberhalb der Einfahrt in den Tunnel Tegel Ortskern aufhalten und Steine auf die Fahrbahn werfen. Nach den bisherigen Ermittlungen wurden zwei Pkw, ein Peugeot und ein Audi, durch die Steine im Bereich der Windschutzscheibe bzw. Motorhaube beschädigt. Die 62-jährige Fahrerin des Peugeot führte eine Gefahrenbremsung durch. Sie erlitt einen Schock sowie Nackenschmerzen und wurde ambulant behandelt. Die tatverdächtige Personengruppe flüchtete in unbekannte Richtung.

Während der ersten Ermittlungen am Ort und der Spurensuche und -sicherung war die Autobahn in Fahrtrichtung Süd zwischen den Anschlussstellen Waidmannsluster Damm und Holzhauser Straße bis kurz nach 23 Uhr gesperrt.