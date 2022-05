Nr. 1061

Gestern Mittag stieß ein Polizeieinsatzfahrzeug in Lankwitz mit einem Auto zusammen. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Polizeiwagen unter Einsatz von Blaulicht und Martinshorn gegen 13.40 Uhr die Kaiser-Wilhelm-Straße, Fahrtrichtung Lankwitz Kirche. Aufgrund einer roten Ampel und damit verbundenen Rückstaus wechselte der Einsatzwagen auf die Gegenfahrbahn. Ein 72-Jähriger, der in dieselbe Richtung wie der Funkwagen fuhr, bog zu diesem Zeitpunkt nach links in eine Grundstückseinfahrt ab, wobei es zum Zusammenstoß kam. Dadurch wurde die Fahrerin des Polizeiwagens leicht an einer Hand verletzt und es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Polizistin verblieb im Dienst. Der 72-Jährige erlitt keine Verletzungen.