Nr. 1063

Die seit dem 9. Mai 2022 vermisste Jugendliche ist wieder da. Sie wurde heute wohlbehalten angetroffen, sodass die Suche nach Ihr eingestellt werden kann.

Erstmeldung Nr. 1059 vom 18. Mai 2015: Vermisste Jugendliche – Polizei bittet um Mithilfe

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) um Mithilfe.

Am Montag, den 9. Mai 2022, gegen 17.35 Uhr, verließ eine 17-Jährige die elterliche Wohnung in Hellersdorf, um einen Termin im Therapiezentrum eines Krankenhauses wahrzunehmen. Sie wurde zuletzt gegen 17.45 Uhr am S- und U-Bahnhof Wuhletal angetroffen. Die Jugendliche nahm den Termin unentschuldigt nicht wahr und wird seit diesem Tag vermisst. Auch ihr Handy ist seit diesem Zeitpunkt nicht mehr erreichbar.