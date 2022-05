Nr. 1016

In Folge eines sogenannten Alleinunfalls verletzte sich ein Motorradfahrer heute Morgen auf der BAB 100 in Schmargendorf schwer. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen mehrerer Zeugen war der 46-Jährige gegen 7.45 auf der Stadtautobahn in Richtung Süd unterwegs, als das Hinterrad seines Zweirads kurz vor der Abfahrt Hohenzollerndamm aus bislang ungeklärter Ursache platze, er die Kontrolle über seine Yamaha verlor und stürzte. Dabei verletzte sich der Mann so schwer, dass er mit Eintreffen in einem Krankenhaus, in das ihn Rettungskräfte brachten, notoperiert werden musste. Für den Zeitraum der Erstversorgung und Unfallaufnahme blieb die südliche Richtung der Autobahn für etwa eine halbe Stunde gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.