Nr. 0984

Bei einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen in Lichtenrade wurde gestern Nachmittag ein Kind verletzt. Eine 29-Jährige wollte gegen 17 Uhr mit ihrem Fahrzeug vom Lichtenrader Damm nach links in die Groß-Ziethener-Straße abbiegen, ein 58-Jähriger war mit seinem Fahrzeug im Lichtenrader Damm in Richtung Mariendorf unterwegs. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Sowohl die Unfallbeteiligten als auch Zeugen machten unterschiedliche Angaben zum Unfallgeschehen. Die Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der 12-jährige Sohn der Autofahrerin erlitt bei dem Unfall Verletzungen und wurde von Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.