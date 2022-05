Jugendlicher mit Messer verletzt

Nr. 0968

In der vergangenen Nacht erlitt ein Jugendlicher in Kreuzberg eine Stichverletzung. Gegen 1.40 Uhr rief eine Anwohnerin der Reichenberger Straße die Polizei in die Nähe des Kottbusser Tores. Sie gab an, Hilferufe gehört zu haben und bei einem Blick aus dem Fenster drei Jugendliche und einen Mann in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der einer der Jugendlichen zu Boden ging, gesehen zu haben. Kurz danach soll sich der ältere Mann entfernt haben. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 53 fanden diese den 17-jährigen Verletzten sowie seine beiden 15 Jahre alten Begleiter am Ort vor. Rettungskräfte brachten den Älteren der drei in ein Krankenhaus, wo eine Stichverletzung im Oberkörper medizinisch versorgt und der Jugendliche stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr bestand für den 17-Jährigen nicht. Die weiteren Ermittlungen, auch zu den bislang nicht bekannten Hintergründen des Streits sowie zum unbekannt gebliebenen Tatverdächtigen dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übernommen.