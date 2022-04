Mann durch Schläge lebensbedrohlich verletzt

Nr. 0911

Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma alarmierten gestern Abend die Polizei zu dem ehemaligen Gelände einer Klinik in Wittenau. Die Angestellten sahen gegen 18 Uhr auf einer Wiese in der Nähe eines kleinen Waldstücks an der Oranienburger Straße drei Männer. Bei der Anzeigenerstattung gaben die Zeugen an, dass einer der Männer durch einen anderen Mann festgehalten wurde, während der dritte Mann mit einem knüppelähnlichen Ast auf den Festgehaltenen einschlug. Als der Attackierte zu Boden ging, soll der schlagende Mann weiter mit dem Ast mehrfach auf den bereits Verletzten eingeschlagen haben. Erst als die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes dazwischen gingen, sollen die beiden Angreifer von dem 54-Jährigen abgelassen haben. Rettungskräfte brachten den in Berlin wohnungslosen Mann mit lebensbedrohlichen Kopf- und Wirbelsäulenverletzungen in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde und intensivmedizinisch betreut wird. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 12 nahmen die beiden, ebenfalls in Berlin wohnungslosen, Tatverdächtigen fest. Die Festgenommenen, 37 und 53 Jahre alt, wirkten stark alkoholisiert und wurden nach angeordneten Blutentnahmen der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) übergeben.