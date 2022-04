Auto landet auf dem Dach

Nr. 0909

Gestern Abend ereignete sich ein Verkehrsunfall in Pankow, in dessen Folge ein junger Autofahrer schwer verletzt wurde. Darüber hinaus entstand erheblicher Sachschaden an insgesamt drei Fahrzeugen.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 23-Jährige kurz vor 22 Uhr die Fahrbahn der Prenzlauer Promenade in Richtung Wisbyer Straße, als er aus noch nicht geklärter Ursache die Kontrolle über das von ihm gemietete Fahrzeug verlor und gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Nissan prallte. Dieser wurde wiederum auf einen davorstehenden Mercedes aufgeschoben. Durch die Wucht der vorangegangenen Kollision wurde das Mietfahrzeug, ein Volkswagen, ausgehebelt und kam einige Meter weiter auf dem Dach zum Liegen. Während sich die 26-jährige Beifahrerin selbst aus dem Pkw befreien konnte, halfen drei hinzueilende Personen dem Fahrzeugführer. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die leicht verletzte Mittzwanzigerin noch vor Ort und brachten den 23-Jährigen, der über starke Rumpfschmerzen klagte, in ein Krankenhaus. In diesem verblieb er stationär.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme blieb die Prenzlauer Promenade zwischen Granitzstraße und dem Zeiler Weg bis etwa 23 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).