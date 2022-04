Nr. 0887

In Marzahn brannte in der vergangenen Nacht ein Lkw. Anwohner bemerkten kurz vor Mitternacht Flammen an dem Laster, der im Brodowiner Ring hinter einem Supermarkt geparkt wurde, und alarmierten die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer, konnten jedoch nicht verhindern, dass das Fahrzeug vollständig zerstört wurde. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamts übernommen.