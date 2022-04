Flucht mit E-Roller endet mit Festnahme

Nr. 0841

Weil er mit einem E-Roller auffallend schnell unterwegs war, zog ein 49-Jähriger gestern Abend die Aufmerksamkeit einer Streifenbesatzung in Neukölln auf sich. Den Einsatzkräften fiel das Gefährt samt Fahrer gegen 21 Uhr in der Sonnenallee auf. Als der Mann den Funkwagen bemerkte, raste er davon und kollidierte zunächst mit einem Elektroverteilerkasten. Auf die weitere Flucht wurde ein außer Dienst befindlicher Polizist aufmerksam, der sich dem 49-Jährigen in den Weg stellte und ihn schließlich stoppen konnte, wobei sich beide Männer leicht verletzten. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Einsatzkräfte Cannabisgeruch fest, woraufhin der Ertappte versuchte, eine kleine Verpackung mit mutmaßlichen Drogen hinunter zu schlucken. Trotz erheblichen Widerstands und Umsichschlagens des 49-Jährigen konnte dies verhindert werden. Er kam in einen Polizeigewahrsam, musste sich dort einer Blutentnahme sowie einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen und sieht nun Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Fahrens unter Drogeneinfluss entgegen. Nach den polizeilichen Maßnahmen konnte er seinen Weg zu Fuß fortsetzen.