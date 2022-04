Nr. 0837

Mit einem Auto brachen in der vergangenen Nacht Unbekannte in einen Juwelierladen in Lichterfelde ein. Nach den bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher gegen 1.45 Uhr Zugang zu dem Geschäft in der Baseler Straße, indem sie mit einem Opel gegen die Fassade fuhren. Mit aus den Auslagen erbeutetem Schmuck flüchteten die Verdächtigen in einem anderen Fahrzeug in Richtung Drakestraße. Der Tatwagen, zu welchem Recherchen ergaben, dass er stillgelegt war, wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen hat das Einbruchskommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.